Череповчанин получил условный срок за распространение порнографии

В Череповце суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в распространении порнографии.

Установлено, что 12 июля 2018 года мужчина зарегистрировал в социальной сети «Вконтакте» группу под названием «Эротический беспредел», где по 16 сентября 2020 года публиковал фото и видео соответствующего содержания.

«Подсудимый пояснил, что свою вину осознал. В настоящее время все порноматериалы и группу, где они были размещены, удалил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.