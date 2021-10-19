Акселератор для предпринимателей с инвалидностью принимает заявки на участие

19.10.2021 [Общество]

Начался прием заявок в первый инклюзивный акселератор для начинающих и действующих предпринимателей с ОВЗ и инвалидностью. Мероприятие пройдёт с 10 ноября по 10 декабря этого года. Проводит его Агентство стратегических инициатив (АСИ).

– В акселератор приглашаются лидеры проектов любой степени зрелости. По результатам обучающей программы участники смогут проработать свои инициативы с трекерами и экспертами агентства, найти новых партнеров и ресурсы для реализации проектов, – сообщает информационный центр «Добрая Вологда».

Прием заявок продлится до 31 октября 2021 года. Участие бесплатное. Обучающая программа рассчитана на 25 мест.

– Это первый инклюзивный акселератор по поддержке предпринимательских инициатив и дальнейшему развитию бизнес-сообщества людей с инвалидностью. Акселератор направлен на продвижение инициатив и защиту интересов таких предпринимателей как инновационного вида трудоустройства людей с инвалидностью в России, – поясняет Анна Хрястунова, директор АНО «Сообщество предпринимателей с инвалидностью».

Прием заявок проводится на официальном сайте  АСИ. Чтобы проект попал в акселератор, при оформлении заявки в поле «Цель обращения в Агентство» нужно указать вид поддержки – «Инклюзивный акселератор – 2021».
 

Тэги: инвалиды, предприниматели

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