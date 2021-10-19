В Вологодском районе задержали мужчину, который распилил чужую беседку и поджёг дачный дом

19.10.2021 [Происшествия]

В деревне Дудинское Вологодского района сгорел дачный дом, принадлежащий 52-летней женщине. Сообщение о возгорании поступило 18 октября в 13:36.

«Огнем значительно повреждены несущие балки дома. Также повреждены кровля, мансардный этаж, потолочное перекрытие, стены дома, остекление уничтожены огнем.
На участке разрушена теплица, распилена бензопилой беседка», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Причина пожара — поджог. Подозреваемый задержан. Потерпевшая рассказала, что ранее он уже поджигал её дачу.

Тэги: пожар, поджог
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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