В Вологодском районе задержали мужчину, который распилил чужую беседку и поджёг дачный дом

В деревне Дудинское Вологодского района сгорел дачный дом, принадлежащий 52-летней женщине. Сообщение о возгорании поступило 18 октября в 13:36.

«Огнем значительно повреждены несущие балки дома. Также повреждены кровля, мансардный этаж, потолочное перекрытие, стены дома, остекление уничтожены огнем.

На участке разрушена теплица, распилена бензопилой беседка», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Причина пожара — поджог. Подозреваемый задержан. Потерпевшая рассказала, что ранее он уже поджигал её дачу.