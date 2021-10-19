Пётр Романов, соведущий программы «Орёл и решка» встретится со студентами в Вологде 21 октября

Пётр Романов – популярный телеведущий, соведущий программы «Орёл и решка» встретится со студентами в Вологде 21 октября. Встреча пройдёт в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», сообщает областной молодёжный центр «Содружество».

– Желающим поучаствовать в мероприятии очно, необходимо написать в сообщения группы «СТУДАКТИВ35», – сообщают организаторы. – Среди онлайн- и офлайн-участников встречи будут разыграны ланч-боксы и шопперы за лучшие вопросы спикеру.

Мероприятие пройдет одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. Онлайн-трансляция будет запущена в группе «СТУДАКТИВ35» социальной сети ВКонтакте, зарегистрироваться можно по ссылке.

Встреча состоится 21 октября 2021 года с 14:00 до 16:00 по адресу: Вологда, ул. Ленина, д. 7 (Банкет Холл).

Напомним, что проект «Диалог на равных» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

