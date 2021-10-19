В Харовске злоумышленник украл ворота весом в 4 тонны

19.10.2021 [Происшествия]

О краже полицейским стало известно от представителей РЖД, которые рассказали, что с железнодорожного моста похищены ворота общим весом 4 тонны. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Сыщики по своим каналам вычислили предполагаемого вора. Задержанный 41-летний мужчина рассказал, что погрузил ворота с помощью знакомых в машину и отвез в металлолом. Своим помощникам он заплатил 70 тысяч 600 рублей.

«В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к ещё двум преступлениям. Первым объектом посягательства стала металлическая труба, принадлежащая администрации района, а вторым - моторная коса, которую мужчина похитил у своей знакомой. По словам задержанного, металлическую трубу он сдал в пункт приема за 4 тысячи рублей, а моторную косу хотел продать, но не успел», - рассказали в пресс – службе регионального УМВД.

По всем фактам харовскими дознавателями возбуждены уголовные дела по статьям за кражу.

 

Тэги: кража, ворота, металлолом

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