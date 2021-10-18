Владельца бара в Великоустюгском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя после полуночи

В Великоустюгском районе суд привлёк ООО «Орион» к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.

По материалам дела, 14 августа 2021 года, общество допустило нахождение посетителей в принадлежащем ему баре после полуночи, что является нарушением постановления регионального правительства «О мерах по противодействию распространения COVID-19 на территории Вологодской области».

«Суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.