В областном парламенте стартуют «нулевые чтения» бюджета области на 2022 год

18.10.2021 [Экономика]

В течение двух недель депутатам Законодательного собрания области предстоит проанализировать показатели основных государственных программ.

«В 2022 году за счет средств областного бюджета будет финансироваться 22 государственные программы. В нулевых чтениях мы планируем рассмотреть 14 программ, которые имеют наибольшие объемы финансирования - более 90 % от общих расходов. Обсудим сферы здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки граждан, экономику, аграрный комплекс, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры», - рассказал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Первые нулевые чтения пройдут уже завтра, 19 октября. Парламентарии рассмотрят основные показатели бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, а также госпрограмму «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области».

Предварительное обсуждение главного финансового документа региона закончится 27 октября.

«Бюджет области на предстоящую трехлетку будет внесен в Законодательное собрание не позднее 1 ноября этого года. Оставшиеся 8 программ будут рассмотрены постоянными комитетами уже в процессе обсуждения закона об областном бюджете до его принятия в первом чтении», - добавил Андрей Луценко.

Тэги: ЗСО, сессия

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