Погода этой недели: от снега до резкого потепления

18.10.2021 [Общество]

Первые заморозки со снегом наблюдались минувшей ночью на территории Вологодской области.

В ближайшие сутки, по словам синоптиков, регион останется в тыловой части циклона, в большинстве районов пройдут небольшие осадки, которые местами будут переходить в мокрый снег. Дневная температура ожидается в пределах от +1 до +6 градусов.

В среду, 20 октября, немного распогодится, осадки пройдут местами. Улучшение погоды станет кратковременным затишьем перед резким изменением погоды к вечеру среды. К западным границам области приблизится обширный североатлантический циклон, который принесет интенсивные и продолжительные осадки. Из-за холодного воздуха будет наблюдаться мокрый снег, который затем, по мере прохождения теплого фронта, будет переходить в дождь. Наметится резкий рост температуры с минуса до +10 градусов. Резкие перепады давления спровоцируют усиление эго-западного ветра порывами до 18 м/с.

В пятницу, 22 октября, территория региона останется под влиянием атмосферного вихря, сохранится облачная и ветреная погода с осадками. Температурный фон будет повышен ночью – от +3 до +8 градусов, днем до +11 градусов.

Тэги: погода, снег, потепление

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