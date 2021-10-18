Вологжанин вернул в магазин шесть упаковок украденной колбасы

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из супермаркета на улице Добролюбова.

Около 9 утра мужчина вынес из магазина шесть вакуумных упаковок колбасы, однако 10 минут спустя вернулся и положил украденное обратно на прилавок. На него составили административный протокол.

«Около 19:00 росгвардейцам вновь поступил сигнал тревоги из этой же торговой точки. Прибыв на вызов правоохранители вновь задержали того же гражданина, который в этот раз попытался пронести мимо кассы 12 упаковок колбасы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для принятия процессуального решения.