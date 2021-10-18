Череповецкие танцоры на колясках взяли Гран-при международного фестиваля – конкурса

18.10.2021 [Спорт]

Череповецкий коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал Гран-при VI международного фестиваля-конкурса детей и подростков с инвалидностью «Созвездие 2021».

Коллектив Марии Новосельцевой представил на конкурс два своих новых номера - «Улыбка» и «Ягодка». С этими номерами череповчане завоевали Гран-при в номинации «Ансамбль».

Всего на VI международный фестиваль-конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» было подано 80 заявок из 16 регионов России и Украины. В международное жюри вошли эксперты в сфере инклюзивного искусства из России, Грузии, Казахстана и Республики Беларусь.

Тэги: Танцы, коляски

ТОП НЕДЕЛИ

Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
СК рассказал подробности трагедии с гибелью маленьких детей на пожаре
Вологодские рестораторы намерены убедить власть в невозможности введения QR-кодов
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца
Новым главврачом поликлиники №4 в Вологде стала Ольга Марсова

Похожие новости

Пять медалей завоевали череповецкие колясочники на чемпионате России по танцам

Соревнования прошли в минувшие выходные в конгресс-холле гостиницы «Holiday Inn» Северной столицы

798
0

Коллектив «Ступени» из Череповца стал победителем Международного фестиваля инклюзивного танца

Конкурсанты выкладывали свои номера в интернете, а международное жюри оценивало их

792
0

Пять медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу

Это вид уличного танца

733
0

Танцевальную сказку в исполнении вологодского ансамбля «Каприз» можно посмотреть онлайн 15 и 16 апреля

15 апреля «Капризу» исполняется 29 лет

782
0

Вологжане завоевали четыре медали на межрегиональных соревнованиях по спортивным танцам

Две из них золотые, две - бронзовые

1554
0

Премьера спектакля Ильи Оши «Неловкие прикосновения» состоится в Вологде 20 декабря

Это постановка по мотивам романа Михаила Шишкина «Письмовник»

1128
0

В Тотьме сняли видео на конкурс, чтобы выиграть миллион для танцевальной школы

Деньги руководитель школы танцев Нонна Давыдова хочет потратить на ремонт хореографического класса и покупку костюмов

2250
0

Череповчанин Илья Гладкий завоевал золото Кубка России по танцам на колясках

Соревнования завершились в минувшие выходные в Тюмени, в них приняли участие более 100 спортсменов

1099
0

Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»

Череповчане представили жюри два номера: бальный танец «Любовь сильнее» и эстрадный танец «На первом месте»

1606
0

Череповчане завоевали серебро в соревнованиях по спортивным танцам на колясках в Братиславе

Наталья Викулова и Александр Ефимовский - участники коллектива инклюзивного танца "Ступени"

1824
0

Череповецкий танцевальный коллектив "Ступени" стал победителем международного онлайн-конкурса

В четверг  были подведены итоги экспертной оценки заявок на участие в онлайн-конкурсе VI Международного благотворительного фестиваля «Inclusive Dance»

1836
0

Вологжане стали победителями Международных соревнований по танцам

Полина Рачкова и Арсений Белов завоевали золото в латиноамериканской программе

1479
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Великим Устюгом спроектируют полигон ТБО в три раза большей мощности, чем был до этого
Владельца бара в Великоустюгском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя после полуночи
В областном парламенте стартуют «нулевые чтения» бюджета области на 2022 год
Нива протаранила Рено Дастер в Череповце
Погода этой недели: от снега до резкого потепления
Вологжанин вернул в магазин шесть упаковок украденной колбасы
Череповецкие танцоры на колясках взяли Гран-при международного фестиваля – конкурса
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4190
0
18.10.2021 [БлогоVO]

Украденный памятник русского консула / история Вологды

138
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

244
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика