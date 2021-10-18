Череповецкие танцоры на колясках взяли Гран-при международного фестиваля – конкурса

Череповецкий коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал Гран-при VI международного фестиваля-конкурса детей и подростков с инвалидностью «Созвездие 2021».

Коллектив Марии Новосельцевой представил на конкурс два своих новых номера - «Улыбка» и «Ягодка». С этими номерами череповчане завоевали Гран-при в номинации «Ансамбль».

Всего на VI международный фестиваль-конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» было подано 80 заявок из 16 регионов России и Украины. В международное жюри вошли эксперты в сфере инклюзивного искусства из России, Грузии, Казахстана и Республики Беларусь.