В Вологде судят бывшего председателя ТСЖ за хищение полумиллиона рублей

18.10.2021 [Происшествия]

В Вологде под суд попала бывший председатель ТСЖ. 65-летняя Лариса Колос обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)

Как следует из обвинительного заключения, с 27 августа 2014 года по 1 сентября 2015 года, женщина, являясь председателем ТСЖ «Дальняя, 32» единолично, без проведения общего собрания собственников жилых помещений дома, приняла незаконное решение об изменении заработной платы и дала указание главному бухгалтеру изготовить приказ о ее переводе на должность председателя ТСЖ с окладом в размере 20 000 рублей с мотивировкой: «за расширенный объем работ». При этом она знала, что ей установлена заработная плата в размере 15 000 рублей.

С 8 октября 2015 года по 1 июня 2018 года главный бухгалтер ТСЖ «Дальняя, 32», которая находилась в служебной зависимости от Колос и не подозревала о ее преступных намерениях, ежемесячно переводила с расчетного счета ТСЖ на расчетный счет Колос заработную плату с увеличенным окладом в размере 20 000 рублей.

Однако на этом председатель ТСЖ не остановилась. С 1 сентября по 5 октября 2018 года Колос изготовила Положение об оплате труда и премировании работников, датированное 26 апреля 2018 года. 
В него был внесен перечень оснований для увеличения заработной платы работников ТСЖ. Вместе с ним женщина изготовила дополнительное соглашение от 26 апреля 2018 года к своему трудовому договору, где в одном из пунктов написала: «за выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 34 500 рублей на руки».

В этот же период она изготовила два приказа, датированные 28 апреля и 1 октября 2018 года, которыми единолично установила себе как председателю ТСЖ с 1 мая 2018 года должностной оклад в размере 28 736 рублей, а с 1 октября 2018 года – оклад в размере 39 655 рублей. 

По оценке обвинения, таким образом с 8 октября 2015 года по 3 февраля 2020 года Колос, используя свое служебное положение, путем присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 533 333 рубля 59 копеек, чем причина ТСЖ ущерб на указанную сумму, - комментируют в пресс-службе судов Вологодской области.

Данные факты были отображены в отчете ревизионной комиссии, которая состоялась в марте прошлого года. 

Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемой.

Однако это еще не все. После себя Колос оставила долги. 

Так, 20 августа 2019 года Арбитражным судом Вологодской области вынесено решение по делу А13-11109/2019 о взыскании с ТСЖ в пользу АО «Вологдагортеплосеть» 694 884 рублей 94 копеек. 
В ноябре 2019 года был наложен арест на расчетный счет ТСЖ в ПАО Сбербанк. Поэтому воспользоваться денежными средствами в полном объеме было невозможно до момента полного погашения задолженности.

Тэги: ТСЖ

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