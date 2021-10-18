Жители Вологодской области 20 октября смогут узнать всё о кадастровой стоимости недвижимости

Как узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости подскажут в Управлении Росреестра по Вологодской области 20 октября 2021 года с 13 до 15 часов.

В этот день состоится "горячая" линия управления. По телефону сотрудники Росреестра по Вологодской области проконсультируют вологжан о способах получения информации о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, а также о факторах, влияющих на кадастровую оценку недвижимости.

На вопросы вологжан ответят специалисты отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Вологодской области Татьяна Сорокина, Татьяна Аксеновская и Екатерина Распутина.

Звонить на «горячую» линию можно с 13 до 15 часов по телефону: (8172) 21-01-76.