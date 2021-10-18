В Тотемском районе на автодороге сгорел экскаватор

18.10.2021 [Происшествия]

17 октября в 10 часов вечера на автодороге Чекшино-Тотьма- Куратово загорелся гусеничный экскаватор HYUNDAY. Происшествие произошло на отворотке к деревне Екимиха Калининского сельского поселения Тотемского района.

Причина пожара пока устанавливается. Известно, что транспортное средство было выпущено в 2011 году и принадлежит мужчине 55 лет. 

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огнем были повреждены моторный отсек, кабина машиниста, пульт управления.

В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 4 человека личного состава МЧС России по Вологодской области.

Тэги: ДТП, пожар в машине

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