Желая купить контейнер, вологжанин отдал мошенникам 172 тысячи рублей

43-летний вологжанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже морского контейнера. Договорившись с продавцом о сделке, он перевёл ему 172 тысячи рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Оплаченный товар мужчина так и не получил.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.