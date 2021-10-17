Желая купить контейнер, вологжанин отдал мошенникам 172 тысячи рублей

17.10.2021 [Происшествия]

43-летний вологжанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже морского контейнера. Договорившись с продавцом о сделке, он перевёл ему 172 тысячи рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Оплаченный товар мужчина так и не получил.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество

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