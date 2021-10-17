«Северсталь» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик» выдали самый результативный матч в очном противостоянии в истории КХЛ. Команды на двоих забросили 11 шайб в ворота друг-друга.

Череповчане вели в счёте 3:0 и 5:1 по ходу матча, а в итоге получили нервную концовку. Пропустив 4 шайбы в третьем периоде. 5:5, с таким счётом команды завершили основное время матча. Победу же «желто-черным» принёс гол Адама Лишки на третьей минуте овертайма — 6:5.

«Всё, что ни делается, всё к лучшему. Нашей молодой команде надо через всё пройти. Сегодня забили шесть голов, впервые в этом сезоне. До этого больше трёх, четвёртую в пустые ворота один раз забивали. Сегодня в этом был плюс, но отвратительная игра в обороне. Концовка. Я считаю, что это расхлябанность. По-другому назвать нельзя. Стоит должное отдать сопернику, они боролись до конца. Нам в опыт это всё пойдёт. Предупреждай, не предупреждай. Молодых учи, не учи жизни — всё равно они пока сами не наошибаются, не поверят в то, что мы им говорим, и то, чему мы их учим», сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин

Домашняя серия игры у «Северстали» продолжится 19 октября. В этот день «желто-черные» примут китайскую команду «Куньлунь РС».