Мошенник не смог убедить вологжанку перевести ему миллион рублей

16.10.2021 [Происшествия]

33-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился работником банка. Он убедил потерпевшую взять заём на миллион рублей в банковском приложении и сказал, что она должна снять деньги и перевести их на указанный им счёт.

«Положив трубку, жительница Вологды поняла, что попалась на одну из распространенных схем мошенничества, позвонила в банк, заблокировала карту и обратилась в отдел полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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