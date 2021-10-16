Мошенник не смог убедить вологжанку перевести ему миллион рублей

33-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился работником банка. Он убедил потерпевшую взять заём на миллион рублей в банковском приложении и сказал, что она должна снять деньги и перевести их на указанный им счёт.

«Положив трубку, жительница Вологды поняла, что попалась на одну из распространенных схем мошенничества, позвонила в банк, заблокировала карту и обратилась в отдел полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 446 тысяч рублей.