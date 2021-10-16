Новым главврачом поликлиники №4 в Вологде стала Ольга Марсова

Ольга Марсова, ранее занимавшая пост заместителя главного врача детской городской поликлиники, назначена главврачом городской поликлиники № 4, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ольга Арнольдовна Марсова закончила Ярославский государственный медицинский институт. С 1997 по 2021 год работала в Детской городской поликлинике № 1 Вологды врачом — педиатром участковым, заведующим педиатрическим отделением, с 2012 перешла работать в 4 поликлинику заместителем главного врача по детству», — говорится в сообщении
Ранее пост главного врача поликлиники № 4 занимал Олег Степанец.