Двоих жителей Шекснинского района осудили за разбойное нападение на дом супругов-пенсионеров

В Шекснинском районе суд вынес приговор 32-летнему и 35-летнему местным жителям, признанным виновными в разбое.

Инцидент произошёл в деревне Дьяконовская в начале ноября 2020 года. Подсудимые приехали в дом семейной пары пенсионеров, чтобы украсть у них деньги. Чтобы попасть внутрь, они представились полицейскими. Мужчины потребовали отдать им все деньги, а в случае отказа угрожали убить.

«Из страха за свою жизнь и жизнь супруги потерпевший достал из кошелька 5000 рублей и сказал, что это все деньги, которые есть», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемые не поверили потерпевшему: один из них угрожал отрезать ему руку, а второй угрожал сжечь супругов заживо. Обыскав дом, мужчины забрали у пострадавших телефоны и скрылись.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл, что у подсудимых по трое детей на иждивении. 35-летнему мужчине назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Его сообщник, с учётом рецидива преступлений, получил восемь лет и три месяца колонии строгого режима. С них также взыскали 8289 рублей возмещения ущерба в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.