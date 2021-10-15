Прокуратура Вологды наказала перевозчика, на маршруте которого из автобуса высадили ребенка

15.10.2021 [Общество]

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, на одном из маршрутов города несовершеннолетний ребенок ехал без сопровождения взрослых.

Проезд он пробовал оплатить через терминал банковской картой. Однако по непонятным причинам операция не была выполнена, и кондуктор предложила ребенку выйти из автобуса.

«Согласно требованиям законодательства лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей... обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним. Однако указанное требование не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица. Таким образом, отсутствие денежных средств на карте не является основанием для высадки ребенка из автобуса», - пояснили в прокуратуре города.

По результатам прокурорской проверки в адрес руководителя перевозчика внесено представление об устранении нарушений закона. Также, по словам сотрудников прокуратуры, приняты меры к недопущению подобных нарушений.

Тэги: прокуратура, автобус, дети

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