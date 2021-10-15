В Вологде 15 октября открылось почти 100 переписных участков

В этом году перепись можно пройти тремя способами: самостоятельно на портале Госуслуг, в одном из переписных участков, а также дождавшись переписчика дома и ответив на его вопросы.

«Администрацией Вологды проведена вся необходимая подготовительная работа, проверено адресное хозяйство и устранены все недочеты, касающиеся установки знаков адресации на жилых домах. Подготовлены 97 переписных участков по 30 адресам в разных районах города. Также переписаться можно в любом МФЦ областной столицы, там работают переписчики и волонтеры», - подчеркнула начальник департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят родители. Причем, один человек может ответить на вопросы за всех проживающих в квартире, если на момент визита переписчика их не оказалось дома. Постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях, благоустройстве помещений, - сообщает пресс – служба администрации города.

Переписчики будут одеты в синие жилеты с официальным логотипом переписи и светоотражающими элементами, а также шарфы с символикой переписи. При них будут фирменные сумки с надписью РОССТАТ и электронные планшеты для заполнения переписных листов. У каждого будет удостоверение с голограммой и подписью руководителя Росстата, которые действительны только при предъявлении паспорта. Переписчик зайдет в дом в защитной маске и перчатках, это необходимые требования в современных санитарно-эпидемических условиях.

Вся информация о всероссийской переписи населения размещена на сайте strana2020.ru.