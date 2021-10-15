Бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

15.10.2021 [Общество]

Бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь в магазинах по QR-кодам. По её мнению, это простимулирует жителей России прививаться, сообщает «Коммерсантъ».

«Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат» — приводит слова Татуловой издание

Она также считает, что введение QR-кодов для общепита и фитнесов не только не простимулирует вакцинацию, но и принесёт бизнесу большие убытки.

Тэги: бизнес-омбудсмен, алкоголь, QR-код, вакцинация

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