Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района

По информации областного ГИБДД, авария случилась около 12.00 на 43-м километре трассы Вологда – Ростилово.

Как пояснили сотрудники полиции, 31-летний водитель автомобиля «Шкода» начал выполнять обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». На встречной полосе легковой автомобиль залетел под КАМАЗ с полуприцепом. После этого Шкоду откинуло под трактор.

В результате аварии автомобиль превратился в груду железа. О состоянии водителя на данный момент ничего не известно. В полиции пояснили, что он с травмами доставлен в ЦРБ. Обстоятельства аварии уточняются.