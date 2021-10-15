Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района

15.10.2021 [Происшествия]

По информации областного ГИБДД, авария случилась около 12.00 на 43-м километре трассы Вологда – Ростилово.

Как пояснили сотрудники полиции, 31-летний водитель автомобиля «Шкода» начал выполнять обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». На встречной полосе легковой автомобиль залетел под КАМАЗ с полуприцепом. После этого Шкоду откинуло под трактор.

В результате аварии автомобиль превратился в груду железа. О состоянии водителя на данный момент ничего не известно. В полиции пояснили, что он с травмами доставлен в ЦРБ. Обстоятельства аварии уточняются.

Тэги: ДТП, травмы
фото: источник NewsVo

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