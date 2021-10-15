Снег с дождем обещают синоптики в начале следующей недели

Серьезное похолодание обещают вологжанам синоптики. Уже в субботу, 16 октября, Вологодчину начнет пересекать атмосферный фронт североатлантического циклона. В результате чего зона дождей накроет практически всю область, а после его прохождения начнется похолодание.
На территорию области проникнет холодный воздух, температурный фон понизится ночью до +5 градусов, днем температура не поднимется выше +7 градусов.
Похолодание задержится в области и в начале следующей недели. При этом есть вероятность, что осадки будут переходить в смешанную фазу, а это значит, что в наиболее холодное время суток будут отмечаться мокрый снег с дождем.
Впрочем, для установления снежного покрова, даже для временного, пока еще слишком тепло. В понедельник вероятность выпадения дождя со снегом ожидается в основном в северных и северо-западных районах.
«Согласно климатическому справочнику, самой ранней датой установления временного снежного покрова в Вологде можно считать 20 сентября. В среднем первый снежный покров в городе появляется 21 октября, в области - с 18 по 30 октября. Устойчивый снежный покров, который сохраняется до весны, обычно формируется 7 - 8 ноября (на востоке и севере) и до 20 - 23 ноября на западе региона», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.