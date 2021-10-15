Нуждающиеся жители Вологды могут бесплатно получить необходимые вещи

15.10.2021 [Общество]

Жители Вологды, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно получить одежду, обувь, мебель и другие вещи совершенно бесплатно в общественных и благотворительных организациях Вологды.

– Помощь семьям с низкими доходами, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, опекунам и выпускникам детских домов, людям, попавшим в чрезвычайные ситуации, оказывают несколько организаций Вологды, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

Сдать ненужные вам вещи, а также, при необходимости, получить нужные вещи можно в следующих организациях:

Центр выдачи вещей «КругОвороТ»: Вологда, ул. Зосимовская, 17, тел. 8-981-442-12-08.

Гуманитарный склад «Сотвори Добро»: Вологда, ул. Мальцева, 2, тел. 8-911-512-65-17.

Склад «С миру по нитке»: Вологда, ул. Горького, 87, 2 этаж, тел. 8-911-529-60-96.

Благотворительный фонд «Времена года»: Вологда, ул. Поселковая, 4-24, тел. 8-921- 537-21-24.

Вологодское отделение «Красного креста»: Вологда, Некрасовский переулок, 3, тел. (8172) 27-02-20.

Также помощь вещами по возможности оказывает бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области Территориальный центр социальной помощи семье и детям: Вологда, ул. Энгельса, 61, сайт: tercentr.ru, тел. (8172) 54-39-72.

Сообщается также, что перед тем, как идти по выбранному адресу, нужно заранее созвониться с волонтёрами, чтобы узнать об условиях приема, а также о наличии необходимых вам вещей. Прием посетителей в центрах ведется в установленное время и по записи. 

Тэги: благотворительность, Социальная сфера

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