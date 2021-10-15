В Вологде прохожий помог вору погрузить в машину 200 килограммов металлолома

В Вологде полицейские раскрыли кражу железных поручней из двора дома на Пречистенской набережной.

О пропаже заявил представитель местного ТСЖ. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей. Подозреваемым в хищении оказался 27-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали, и он дал признательные показания.

«По его словам, выходя из подъезда, он увидел лежащие на земле железные поручни и решил их похитить. Заказав грузовое такси, злоумышленник осознал, что в одиночку он не справится, поэтому попросил случайного прохожего помочь ему загрузить поручни в машину. Похищенное имущество общим весом 200 кг вологжанин сдал в пункт приема металла, выручив порядка 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.