Череповчанин в пьяной драке ударил собутыльника ножом

В Череповце полицейские по горячим следам задержали местного жителя, который во время драки ударил собутыльника ножом.

Инцидент произошёл в квартире дома на улице Комсомольской. Подозреваемого нашли недалеко от места происшествия. Патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину, руки которого были испачканы кровью.

«Задержанный признал свою вину, пояснив, что остро отреагировал на пощечину, полученную от своего оппонента. Увечья, причиненные пострадавшему, согласно медицинскому заключению, квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.