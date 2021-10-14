Житель Кадуйского района зарубил отчима топором

Суд заключил под стражу 25-летнего жителя Кадуйского района, подозреваемого в убийстве отчима.

Инцидент произошёл в деревне Сенинская 13 сентября 2021 года. Из личной неприязни подозреваемый не менее трёх раз ударил 58-летнего потерпевшего топором по голове, отчего тот скончался на месте происшествия.

12 октября мужчина написал явку с повинной, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что подозреваемый с сентября вводил правоохранителей в заблуждение и может скрыться от следствия, мера пресечения избрана ему по 11 декабря 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.