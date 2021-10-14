Житель Кадуйского района зарубил отчима топором

14.10.2021 [Происшествия]

Суд заключил под стражу 25-летнего жителя Кадуйского района, подозреваемого в убийстве отчима.

Инцидент произошёл в деревне Сенинская 13 сентября 2021 года. Из личной неприязни подозреваемый не менее трёх раз ударил 58-летнего потерпевшего топором по голове, отчего тот скончался на месте происшествия.

12 октября мужчина написал явку с повинной, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что подозреваемый с сентября вводил правоохранителей в заблуждение и может скрыться от следствия,  мера пресечения избрана ему по 11 декабря 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: убийство, родственники, зарубил топором

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
В Вологде дал трещины новый дом по улице Чехова
В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?
Подписи против принудительной вакцинации собирают жители Вологодской области
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»
Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»
Дополнительное оборудование для паталого-анатомических служб закупают в Вологодской области
81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей
Житель Архангельской области погиб при столкновении внедорожника с КАМАЗом под Тотьмой

Похожие новости

Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

Инцидент произошёл 13 июля в деревне Ирдоматка. Мужчина сам явился в полицию и сообщил о происшествии.

231
0

Жителя Сокола задержали за убийство двухмесячной давности

Преступление он пытался скрыть и сжег убитого в рыбацком доме

1508
0

«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова

Он также подозревается в покушении на убийство ещё двоих потерпевших

3866
0

За убийство матери вологжанина отправили на принудительное лечение

Трагедия произошла 13 марта 2021 года в доме на улице Конева. Подсудимый сказал, что его попутали бесы, которые его выслеживают.

865
0

За кровавую бойню в Вохтоге следователи ходатайствуют об аресте Андрея Тарасова

Обстоятельства трагедии, случившейся в поселке два дня назад, выясняются

1006
0

Житель Бабушкинского района спровоцировал брата на убийство

В результате трагедии сам провокатор был застрелен

1347
0

Задержавших пермского стрелка полицейских представят к государственным наградам

К наградам представят старшего лейтенанта Владимира Макарова и младшего лейтенанта Константина Калинина

985
0

Запланированная атака

Что известно о пермском стрелке

4702
0

Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

Такие данные приводит Следственный комитет РФ

1260
0

СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова

Двое подозреваемых были задержаны летом, третий до недавнего времени находился в розыске

4388
0

Житель Кадуя получил 7,5 лет колонии за убийство родственника жены

Инцидент произошёл в деревне Пяшница Белозерского района в июне 2020 года

1327
0

Череповчанин подозревается в убийстве собутыльника

Инцидент произошёл в ночь на 3 сентября. Возбуждено уголовное дело.

888
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Кадуйского района зарубил отчима топором
Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам
Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности
ПСБ совместно с Visa запускают премиальную карту
Житель Кировской области дважды угонял машины из Великого Устюга
Предприятие, автобус которого попал в аварию во Владимирской области, работало с нарушениями закона
В Череповце таксист украл с карты пьяного пассажира больше 60 тысяч рублей
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3930
0
14.10.2021 [БлогоVO]

Проблемы с электро-, водообеспечением и водоотведением застройщиков

23
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

867
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика