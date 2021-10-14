Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам

14.10.2021 [Спорт]

О решении пускать на игры по QR-кодам объявил хоккейный клуб «Северсталь». Ограничения начнут действовать с 16 октября.

«Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора от июля этого года. Есть формула для расчета численности болельщиков на трибунах. Формула зависит от региона. Это может быть от 500 до 2000 человек. В Вологодской области на трибуны можно допускать до 1000 зрителей. Но по статистике на домашние матчи «Северстали» хотят попасть от 2500 болельщиков. Поэтому мы решили применить альтернативный вариант: пускать на трибуны до 3000 человек, но по QR-кодам. С Ледовым дворцом мы подкорректировали правила посещения домашних матчей. Это наше решение, чтобы большее число болельщиков могло посетить игры», — пояснил директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков.

Проверять сертификаты о вакцинации будут при продаже билетов и на входе в Ледовый дворец. Зрителям до 18 лет сертификат не нужен, но придется показать документ, удостоверяющий личность.

16 октября «Северсталь» встречается дома с «Нефтехимиком», 19 октября — с «Куньлунь Ред Стар», 22 октября — с рижским «Динамо».

Тэги: хоккей, QR-код, болельщики

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
В Вологде дал трещины новый дом по улице Чехова
В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?
Подписи против принудительной вакцинации собирают жители Вологодской области
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»
Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»
Дополнительное оборудование для паталого-анатомических служб закупают в Вологодской области
81-летнюю женщину, пропавшую 7 сентября в Вологодской области, нашли погибшей
Житель Архангельской области погиб при столкновении внедорожника с КАМАЗом под Тотьмой

Похожие новости

«Северсталь» не смогла взять реванш у ярославского «Локомотива»

Матч состоялся в рамках регулярного сезона континентальной хоккейной лиги

269
0

Только серия буллитов выявила победителя в матче череповецкой «Северстали» с нижегородским «Торпедо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

394
0

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ

Следующий матч череповчане проведут 11 октября

1183
0

Ярославский «Локомотив» выиграл у «Северстали» с разгромным счетом

Встреча прошла в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 

626
0

Череповецкая «Северсталь» не могла пробить голкипера московского «Спартака»

Гостевой матч состоялся накануне в рамках регулярного чемпионата КХЛ

535
0

Финские «шуты» разгромили череповецких «сталеваров»

Матч между финской командой «Йокерит» и череповецкой «Северсталью» прошел накануне в столице Финляндии

1325
0

Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд

В рамках регулярного чемпионате КХЛ накануне «сталевары» переиграли рижское «Динамо»

443
0

«Северсталь» вырвала победу у новосибирской «Сибири» только в третьем периоде

Матч состоялся в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ

554
0

Только в овертайме «Северсталь» смогла одолеть рижское «Динамо»

Основное время матча завершилось вничью - 1:1

715
0

Череповецкая «Северсталь» прервала победную серию уфимского «Салавата Юлаева»

Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ

647
0

Череповецкая «Северсталь» уступила одну шайбу хабаровскому «Амуру»

Счет был открыт уже на шестой минуте матча

1181
0

Череповецкая «Северсталь» начала с победы выездную серию за Урал

Сталевары одержали победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ

648
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Кадуйского района зарубил отчима топором
Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам
Череповчанин получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности
ПСБ совместно с Visa запускают премиальную карту
Житель Кировской области дважды угонял машины из Великого Устюга
Предприятие, автобус которого попал в аварию во Владимирской области, работало с нарушениями закона
В Череповце таксист украл с карты пьяного пассажира больше 60 тысяч рублей
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3930
0
14.10.2021 [БлогоVO]

Проблемы с электро-, водообеспечением и водоотведением застройщиков

23
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

867
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика