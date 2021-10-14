Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам

О решении пускать на игры по QR-кодам объявил хоккейный клуб «Северсталь». Ограничения начнут действовать с 16 октября.

«Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора от июля этого года. Есть формула для расчета численности болельщиков на трибунах. Формула зависит от региона. Это может быть от 500 до 2000 человек. В Вологодской области на трибуны можно допускать до 1000 зрителей. Но по статистике на домашние матчи «Северстали» хотят попасть от 2500 болельщиков. Поэтому мы решили применить альтернативный вариант: пускать на трибуны до 3000 человек, но по QR-кодам. С Ледовым дворцом мы подкорректировали правила посещения домашних матчей. Это наше решение, чтобы большее число болельщиков могло посетить игры», — пояснил директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков.

Проверять сертификаты о вакцинации будут при продаже билетов и на входе в Ледовый дворец. Зрителям до 18 лет сертификат не нужен, но придется показать документ, удостоверяющий личность.

16 октября «Северсталь» встречается дома с «Нефтехимиком», 19 октября — с «Куньлунь Ред Стар», 22 октября — с рижским «Динамо».