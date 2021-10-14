Житель Кировской области дважды угонял машины из Великого Устюга

В Великом Устюге полицейские раскрыли серию угонов машин местных жителей.

Один из потерпевших рассказал, что его ВАЗ-2114 пропал от дома на улице Наводчиков. Авто нашли брошенным недалеко от города Луза Кировской области.

Подозреваемым оказался 25-летний ранее судимый местный житель. В разговоре с полицейскими он сознался в содеянном и пояснил, что угнал машину, чтобы вернуться домой после отдыха в Великом Устюге. По пути у него кончился бензин, и он бросил авто.

«В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. Объектом посягательства стал отечественный автомобиль ВАЗ-2106. Как оказалось, вернувшись в Великий Устюг через две недели на очередной отдых, злоумышленник вновь угнал транспорт, но и в этот раз ему не хватило бензина, чтобы добрать до дома», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.