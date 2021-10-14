В Череповце таксист украл с карты пьяного пассажира больше 60 тысяч рублей

В Череповце полицейские по горячим следам задержали 51-летнего таксиста, подозреваемого в краже денег с карты пьяного пассажира.

64-летний потерпевший рассказал, что возвращался от друзей. Так как у него не было наличных, он попросил водителя снять деньги для оплаты проезда в банкомате и назвал ему пин-код. На следующее утро он узнал, что с карты было списано больше 60 тысяч рублей.

«Задержанный дал признательные показания, пояснив, что воспользовался предоставленной возможностью и обналичил с карты крупную сумму денег, рассчитывая на то, что пассажир был сильно пьян и ничего не вспомнит. Все денежные средства потратил, играя в азартные игры», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.