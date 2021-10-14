Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале за всё время его существования

Заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист моногоспиталя Вологодской горбольницы №1 Юрий Шумилов ответил на вопросы вологжан в прямом эфире.

Он рассказал, что сейчас идёт очень большой поток пациентов больных пневмонией, связанной с коронавирусной инфекцией.

Так, например, если за весь прошлый год в вологодском моногоспитале на Советском проспекте пролечили 3026 пациентов, то за 9 месяцев этого года уже 6 821 пациентов.

– В настоящий момент врачи работают на пределе своих возможностей, – рассказал Юрий Васильевич. – Врачей, медперсонала мало. Меня поражает, как работают наши врачи-реаниматологи. При норме 6 пациентов на одного врача, по факту у них получается 26 на двоих, а то и на одного в смену. Вместо стандартной 6-часовой смены в СИЗе, приходится работать 6 часов через 6. Вообще, не понятно, когда медперсонал отдыхает.

Юрий Шумилов рассказал, что врачи-инфекционисты тоже работают с превышением всевозможных норм. Так, например, он, являясь заведующим инфекционным отделением, в котором находятся более 140 пациентов, как лечащий врач ведёт 35 человек.

Многие вопросы вологжан, заданные в ходе эфира, касались прививок. Делают ли прививки сами врачи и сколько привитых среди пациентов и умерших.

– В Вологодском моногоспитале вакцинировались чуть более 80% персонала. Некоторые медики переболели коронавирусом уже по два раза и не у всех прошло 6 месяцев после перенесённой болезни, – сказал Юрий Шумилов.

По сводке на утро 13 октября за сутки в приёмное отделения вологодского моногоспиталя на Советском проспекте обратились 138 человек. Из них госпитализированы 79 человек, 59 – амбулаторно. За сутки здесь были проведены 134 компьютерно-томографических исследования. 78 человек выписаны. 15 человек умерли.

На утро 13 октября в моногоспитале находился 731 пациент, из них 87 пациентов привитые (все привитые – старше 60 лет). Возраст пациентов моногоспиталя: с 18 до 29 лет – 9 человек; с 30 до 39 лет – 38 человек; с 40 до 49 лет – 58 человек; с 50 до 50 лет – 117 человек; с 60 до 60 лет – 240 человек; старше 70 лет – 268 человек.

Из поступивших за сутки 7 человек привиты, 72 не привиты. 38 человек находятся в отделении реанимации.

За весь период работы вологодского моногоспиталя среди привитых пациентов умерли двое человек. Добавим, что это две смерти на почти 10 тысяч пациентов этого моногоспиталя с момента его существования.

– К сожалению, есть единичные случаи и среди привитых пациентов, – сказал Юрий Шумилов.

По словам Юрия Васильевича, у одной из этих пациенток после прививки не было антител, у второй антитела были, но врачи все равно не смогли ей помочь.

Среди пациентов вологодского моногоспиталя есть заболевшие и по второму разу, но их не большое количество.

– Тяжелобольные по второму разу есть. Была даже смерть пациентки при повторном заболевании коронавирусом. Но она не была привита, – сказал Юрий Шумилов.

Посмотреть весь эфир с Юрием Шумиловым можно по ссылке.