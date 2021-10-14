26-летний череповчанин ударил соседа ножом из-за громкой музыки

14.10.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в нападении с ножом на соседа.

Инцидент произошёл в подъезде дома на улице Пионерской 30 января 2021 года. Подсудимый рассказал, что в тот день выпивал с гостями, когда услышал стук в дверь. К нему пришёл сосед, который просил убавить звук музыки. Мужчины поссорились и подрались.

«Чтобы припугнуть физически превосходящего соседа, он пообещал ему сходить за ножом. Тот ответил: „Давай иди, жду!“ Тогда он взял на кухне нож и вернулся. Сосед ему сказал: „Давай режь“. Он до последнего не хотел наносить никаких ударов потерпевшему, однако своим поведением последний его спровоцировал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 280 тысяч рублей компенсации морального вреда и 19 483 рубля возмещения расходов на лечение в пользу пострадавшего. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: напал с ножом, вред здоровью, приговор

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