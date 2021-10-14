«Вологодавтодор» оштрафовали за отсутствие дорожных знаков

В Устюженском районе суд привлёк ПАО «Вологодавтодор» к административной ответственности за нарушения при производстве дорожных работ.

Как установлено судом, во время производства работ в городе Устюжне, общество не установило на месте необходимые дорожные знаки: «Обгон запрещен», «Конец зоны всех ограничений», «Дорожные работы», «Объезд препятствия слева» и др., нарушив тем самым требования ГОСТов и федерального законодательства.

Суд счёл правонарушение доказанным и назначил «Вологдаавтодор» наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и сейчас обжалуется, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.