«Вологодавтодор» оштрафовали за отсутствие дорожных знаков

14.10.2021 [Общество]

В Устюженском районе суд привлёк ПАО «Вологодавтодор» к административной ответственности за нарушения при производстве дорожных работ.

Как установлено судом, во время производства работ в городе Устюжне, общество не установило на месте необходимые дорожные знаки: «Обгон запрещен», «Конец зоны всех ограничений», «Дорожные работы», «Объезд препятствия слева» и др., нарушив тем самым требования ГОСТов и федерального законодательства.

Суд счёл правонарушение доказанным и назначил «Вологдаавтодор» наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и сейчас обжалуется, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: дорожники, дорожные знаки, нарушение, суд, штраф

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