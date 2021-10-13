Результаты ПЦР-теста также могут стать пропуском на культурные мероприятия с 1 ноября

13.10.2021 [Общество]

Результаты ПЦР-теста также могут быть пропуском на культурные мероприятия после 1 ноября. Об этом рассказал начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский в ходе прямого эфира 13 октября.

По словам Владимира Осиповского, пропуском на культурно-концертные мероприятия (помимо билета и документа, удостоверяющего личность) с 1 ноября могут быть три документа:

  1. QR-код вакцинированного или QR-код переболевшего. 
  2. Сертификат вакцинированного или сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией (срок годности 6 месяцев). 
  3. Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

Также глава департамента культуры напомнил, что в регионе продолжают действовать и другие ограничения: 50% заполняемость залов на культурно-концертных мероприятиях и шахматная рассадка зрителей. Кроме того, в учреждениях культуры обязательны термометрия на входе и масочный режим. В музеях экскурсионные группы могут состоять максимум из 15 человек. 

Весь эфир с Владимиром Осиповским можно посмотреть на странице ЦУР Вологодской области в социальной сети.
 

Тэги: коронавирус, COVID, QR-код, QR-коды

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