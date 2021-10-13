В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка

Автомобиль Мицубиси въехал в здание банка на перекрёстке улиц Ленинградской и Петина в Вологде. Инцидент произошёл днём 13 октября.

В пресс-службе городского ГИБДД корреспонденту newsVO рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал.