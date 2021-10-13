В магазине на улице Петрозаводской в Вологде торговали суррогатным алкоголем

В Вологде полицейские в ходе рейда выявили магазин на улице Петрозаводской, где торговали суррогатным алкоголем. Торговая точка находится в одном из жилых домов.

Продукция продавалась под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 95%. Документов на товар не было. На продавца и владельца магазина составили административные протоколы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего в ходе проверки полицейские изъяли 60 литров суррогатного алкоголя, расфасованного в бутылки по 100 мл.