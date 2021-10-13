Экс-начальника пункта технического обслуживания станции Вологда-1 осудили за взятку

В Вологде суд вынес приговор 42-летнему бывшему начальнику пункта технического обслуживания станции Вологда-1, признанному виновным в получении взятки.

По материалам дела, подсудимый, занимая указанную должность в 2015–2016 годах, требовал от представителя фирмы-поставщика воды для пассажирских поездов деньги за подписание актов выполненных работ. Всего таким образом он получил 190 тысяч рублей.

В суде мужчина не признал вину и утверждал, что получал деньги за оказание информационных и консультационных услуг.

«Суд счел версию подсудимого неубедительной, поскольку она опровергается доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в миллион рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.