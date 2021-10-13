Экспозиция «Ночлежный приют» появилась в музее «Семёнково» под Вологдой

13.10.2021 [Культура]

Новая экспозиция «Ночлежный приют» открылась в Архитектурно-этнографическом музее «Семёнково» в Вологодском районе. 

«Ночлежный приют» – это совместный проект музея и компании «Северсталь». Музей уже много лет занимается изучением истории сельского образования. Раньше здесь работала постоянная экспозиция «Сельская школа». Но в 2017 году сотрудники музея нашли в архивах документы, которые позволили значительно расширить представления о деятельности школ благодаря информации о ночлежных приютах. Новая экспозиция подробно рассказывает о послеурочной жизни учеников вологодских школ на рубеже 19-го и 20-го веков. И о социальной поддержке школьников со стороны крестьянства. Ранее эта тема не была представлена в вологодских музеях. 

Экспозиция разместилась в доме Храповых – памятнике деревянной архитектуры конца 19-го века. Этот дом привезли в музей в 2005 году из деревни Бор Нюксенского района. Известно, что в доме Храповых в 1902 – 1904 годах существовало Богоявленское двухклассное Министерства народного просвещения училище. 

Подробнее о новой экспозиции NewsVo рассказала Наталья Киршина, заведующая музеем «Семёнково».

– В середине 19-го века уровень грамотности местного населения был чрезвычайно низок. Вологодская губерния имела значительные размеры, а школ было очень мало. Проведённые земские исследования показали, что чем дальше населённый пункт располагается от школы, тем меньше детей ее посещает. Было даже выделено расстояние в три версты (3 километра 200 метров – ред.), которое было принято за радиус охвата местного населения одной сельской школой, – говорит Наталья Олеговна. 

В те времена земства ратовали за строительство новых школ, но средств не хватало. Поэтому при школах специально оборудовали помещения, в которых дети из отдалённых деревень могли остаться на ночлег. Такие помещения и назывались ночлежными домами.

– При таких приютах дети жили не постоянно, а от одной ночи до недели, в зависимости от погодных условий. Здесь жили дети из далёких деревень. В ночлежных домах их приучали к гигиене, правилам самообслуживания, здесь помогали организовать их внеучебное время. Учитель дополнительно занимался с ними ремеслом. Мальчишки занимались столярным, переплётным делом. Девочек учили рукоделию. В этих приютах дети получали горячее питание, что очень важно для крестьянских детей, потому что доступность к образованию была обеспечена и для самых беднейших слоёв населения. Два раза в день – сразу после учебного дня и вечером – дети ужинали горячим приварком.

Ночлежные приюты в основном существовали на крестьянские пожертвования и лишь отчасти на и сэкономленные средства земства. В основном средства земства направлялись на организацию школьных классов, на приобретение учебных пособий, книг, формирование библиотек. Средства на ночлежные приюты шли по остаточному принципу. 

– Уже в конце 19-го века шёл пересмотр крестьянами отношения к обучению в школе. Ещё в середине 19-го века необходимость обучения в школе для них ещё не была очевидной. Дети 8-12 лет были хорошими няньками и могли нести какие-то определённые хозяйственные повинности, они были нужны дома, а эффективность образования была неочевидна. Да и качество образования тогда было не очень хорошим. Инспектора народных училищ отмечали, что в школах учат очень скучно, детям не интересно и, в лучшем случае, они овладевают самыми примитивными основами. Например, могут написать свою фамилию или что-то прочтут, но вернувшись в дом, где нет никаких книг, эта грамотность быстро из головы вылетала. Но в конце 19-го века ситуация начинает меняться, – говорит Наталья Киршина. 

Дело в том, что к концу 19-го века деревня модернизируется. Сюда приходит железная дорога, начинают развиваться различные предприятия, заводы. 

– Только в юго-западной части Вологодской губернии организуются тысячи маслозаводов. На северо-востоке области – предприятия, связанные с лесозаготовками, дегтярные, кожевенные и текстильные производства. Всё это уже требует определённых знаний и грамотности, поэтому у крестьян меняется отношение к школам. Теперь они осознают необходимость обучения и начинают охотно жертвовать в пользу школ: излишки мебели, одежда, продукты питания (зерно, картофель, муку), – поясняет Наталья Олеговна.

При создании экспозиции «Ночлежный дом» использованы экспонаты из фондов Вологодского государственного музея-заповедника. Предметы подобраны в соответствии с теми описаниями инспекторов народных училищ, которые сотрудники музея встретили в источниках и в литературе. 

– Там всё предельно просто: кровать, на которой могли спать одновременно несколько детей, сундук, на котором могли спать дети, к стене прислонена столешница, которая также могла использоваться как рабочая поверхность, когда негде было спать, когда, например, разгулялась непогода и в школе осталось слишком много детей, – говорит Наталья Киршина. – Крестьянские дети из многодетных семей порою жили в избах в весьма стеснённых обстоятельствах. В избах, которые может быть только один-два раза в год мылись на большие религиозные праздники, не проветривались, жили вместе со скотиной. Для детей это была норма жизни. А ночлежные приюты при школах ставили перед собой задачу продемонстрировать, как надо жить в чистоте, в опрятности, с соблюдением режима. Поэтому в нашей экспозиции появляются зеркало, веник и совок, чтобы детки могли подмести, есть швейка с иголкой, чтобы они могли заштопать свою одежду.

Архитектурно-этнографический музей работает в деревне Семёнково Майского сельского поселения Вологодского района. Он находится на 12-м километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

Посетить музей и новую экспозицию в доме Храпова можно с 10:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Тэги: музей, Семенково, школа, дети, история

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