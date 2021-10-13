В Череповце пассажира без маски избили и выкинули из автобуса

13.10.2021 [Происшествия]

В Череповце пассажира без маски выкинули из автобуса, сообщает издание ГородЧе.

«По словам очевидцев, пассажир в очках несколько раз сделал замечание мужчине без маски, что, мол, маску надо бы надеть, а после отказа ударил безмасочного пассажира, который упал и ударился головой о ступеньки. Как раз остановился автобус, и этот же мужчина в очках буквально вытолкал пассажира без маски из салона», — говорится в сообщении

Другой пассажир сказал, что мужчину без маски никто не бил: кондуктор попросила его покинуть салон, а пассажир в очках подтолкнул его, отчего тот оступился и упал.

Организатор перевозки сказал изданию, что ничего не знает об инциденте и пообещал провести собственную проверку.

Тэги: автобус, масочный режим
видео ГородЧе

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