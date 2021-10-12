Житель Вытегорского района напал на сотрудницу полиции, которая обнаружила его пьяным за рулём

12.10.2021 [Происшествия]

В Вытегорском районе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в оскорблении и нападении на сотрудницу полиции.

«Пьяный подсудимый в с. Девятины Вытегорского района 15 июля 2021 года в присутствии посторонних лиц неоднократно оскорбил участкового уполномоченного полиции, которая обнаружила его за рулем автомобиля в состоянии опьянения и пресекала совершение правонарушения. Помимо этого, он схватил сотрудника полиции за волосы и ударил лицом о свое колено, от чего она испытала острую физическую боль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде обвиняемый признал вину и сказал, что думал, что потерпевшая поступает незаконно.

При рассмотрении дела по факту пьяного вождения он рассказал, что тем вечером сидел в машине с друзьями и не собирался никуда ехать.

«К автомобилю подошла женщина в форме полиции. Между ними произошел конфликт, так как она начала вырывать ключи от автомобиля из замка зажигания. Он препятствовал ей и применил физическую силу», — также говорится в сообщении

За пьяное вождение его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

За оскорбление и нападение на полицейского суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: напал на полицейского, оскорбление представителя власти, приговор

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