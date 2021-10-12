Мошенник не смог убедить череповчанку отправить ему 850 тысяч рублей

23-летняя череповчанка обратилась к полицейским с заявлением о мошеннических действиях.

Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Тот сообщил, что кто-то оформил на неё кредит и предложил ей убедиться в этом, зайдя в личный кабинет банка.

«Выполнив указание, девушка заметила, что у нее действительно оставлена заявка на оформление кредита, которую она попыталась отменить, но из-за технических неисправностей интернет-соединения, череповчанка случайно нажала кнопку оформления кредита. Тут же ей на телефон пришло смс сообщение с кодом для подтверждения заявки на кредит. Неизвестный попросил назвать код, но заявительница не стала этого делать, т. к. знала о том, что коды, приходящие в смс сообщениях никому нельзя сообщать. Также девушку насторожило то, что звонящий обратился к ней, назвав девичью фамилию, которая уже не фигурировала более 2-х лет ни в каких документах, т. к. заявительница ее сменила», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу

Осознав, что общается с мошенником, заявительница прекратила разговор и сохранила 850 тысяч рублей.