Житель Бабаевского района украл «Москвич», чтобы разобрать его на запчасти

В Бабаевском районе полицейские раскрыли кражу автомобиля «Москвич» из гаража 70-летнего местного жителя. Потерпевший оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли машину на свалке. Неизвестные вынули из неё два сиденья, руль, печку и дворники. Подозреваемыми оказались 37-летний и 39-летний ранее судимые местные жители. Их задержали.

«По словам задержанных, найдя брошенный автомобиль, они решили снять с него все ценное, планируя в дальнейшем установить похищенное на свой транспорт», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что машину из гаража пострадавшего украл 44-летний местный житель.

«Подозреваемый признался полицейским, что планировал разобрать транспорт на запчасти, но по пути следования заглох и решил бросить автомобиль», — также говорится в сообщении

Возбуждены уголовные дела. Всем подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.