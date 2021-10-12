Портрет Юрия Гагарина появится на одной из пятиэтажек в Череповце

Гигантский портрет Юрия Гагарина начали рисовать на пятиэтажном доме №37 на улице Гагарина в Череповце.

12 октября к работам приступили череповецкие художники Алексей Есин и Александр Булыгин, сообщает официальный сайт Череповца, сегодня,. Они планируют завершить работу к концу недели.

– На прошлой неделе была сделана грунтовка под покраску фасада. Граффити будут с торца дома, со стороны проезжей части. Дом расположен слева от сквера Гагарина. Когда рисунок будет готов, планируем организовать квест о космосе, — рассказала директор центра поддержки инициатив «Архангельский» Евгения Соловьёва.

Художники работают при финансовой поддержке проекта гранта «Экопроект ТОС» компании «Северсталь», субсидии областного правительства и мэрии Череповца, а также при поддержке компании «Апатит».

