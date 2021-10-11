Комитет гражданской защиты Вологодчины возглавил бывший областной военком

11.10.2021 [Общество]

Новым председателем комитета гражданской защиты области стал Алексей Зотов. Ранее он возглавлял областной военный комиссариат.

По словам главы региона, главная цель работы комитета - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности граждан

«Это развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории нашего региона, повышение безопасности дорожного движения, эксплуатация информационных систем безопасности, включая аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», работа над предупреждением межнациональных и межконфессиональных конфликтов и многое другое» - пояснил Олег Кувшинников.

Алексей Зотов с 1986 года проходил службу на различных должностях в воинских частях Республики Карелия и Мурманской области. С 1998 года работал в системе военных комиссариатов, был военкомом Нюксенского района, заместителем военного комиссара Вологодской области, военкомом города Вологды. Областным военкоматом Алексей Зотов руководил с 2011 года.

Тэги: Алексей Зотов, комитет гражданской защиты, военком

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