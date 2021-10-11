Комитет гражданской защиты Вологодчины возглавил бывший областной военком

Новым председателем комитета гражданской защиты области стал Алексей Зотов. Ранее он возглавлял областной военный комиссариат.

По словам главы региона, главная цель работы комитета - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности граждан

«Это развитие инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории нашего региона, повышение безопасности дорожного движения, эксплуатация информационных систем безопасности, включая аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», работа над предупреждением межнациональных и межконфессиональных конфликтов и многое другое» - пояснил Олег Кувшинников.

Алексей Зотов с 1986 года проходил службу на различных должностях в воинских частях Республики Карелия и Мурманской области. С 1998 года работал в системе военных комиссариатов, был военкомом Нюксенского района, заместителем военного комиссара Вологодской области, военкомом города Вологды. Областным военкоматом Алексей Зотов руководил с 2011 года.