Жителя Сокола задержали за убийство двухмесячной давности

11.10.2021 [Происшествия]

Следователи сокольского отдела СК расследуют обстоятельства убийства, совершенного в середине августа в Сокольском районе.

Как рассказали в региональном управлении СК, 15 числа двое мужчин отправились на рыбалку на реку Сухону. Правда, обратно вернулся только один из рыбаков. Он рассказал, что вечером после рыбалки его 32-х летний напарник пожаловался на плохое самочувствие и направился в сторону автодороги Сокол – Архангельское, заверив, что поймает такси и доберется до дома. Сам подозреваемый вернулся домой, где пробыл всю ночь.

Родственники пропавшего мужчины написали заявление о его безвестном исчезновении.

Спустя три дня на месте сгоревшего дачного дома около деревни Шитробово Сокольского района, в котором ночевали рыбаки, были найдены останки пропавшего рыбака.

Следователи допросили свидетелей, родных погибшего, а также проверили телефонные переговоры обоих мужчин и пришли к выводу, что вернувшийся живым рыбак что-то недоговаривает.

«Учитывая пробелы в показаниях мужчины было принято решение о проведении обысков по месту жительства и в помещениях, которыми он пользовался. Так, при осмотре гаража был обнаружен металлический котелок. Следственным путем было установлено, что этот предмет присутствовал на рыбалке 15 августа. При тщательном осмотре следователем-криминалистом на нем была обнаружена кровь пропавшего. Данный вывод был подтвержден проведенной судебной генетической экспертизой», - рассказали в областном управлении СК.

Добытых доказательств хватило, чтобы задержать мужчину. Позже он был арестован судом.

Тэги: убийство, рыбаки, обыски

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