В Вологде семейная пара делала тайники-закладки с наркотиками во время прогулок с ребёнком

В Вологде полицейские задержали семейную пару — 34-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, подозреваемых в распространении наркотиков.

«Для конспирации своей преступной деятельности и непривлечения внимания со стороны правоохранительных органов злоумышленники раскладывали закладки во время прогулок с пятимесячным ребенком», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

При личном досмотре и в тайниках задержанных сотрудники полиции нашли около 100 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.