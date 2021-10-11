В Шекснинском районе задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей

11.10.2021 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей. О пропаже завил директор местного хлебокомбината.

«Мужчина пояснил, что в ходе осмотра железнодорожных путей, прилегающих к территории завода, было выявлено отсутствие подрельсовых металлических прокладок на деревянных шпалах, костылей и противоугонов. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанные — 34-летний мужчина и 39-летняя женщина — признались в содеянном и пояснили, что крали запчасти несколько раз, унося с собой по 50 кг. груза. Они сдавали похищенное в металлолом, а вырученные деньги тратили.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, железная дорога, металлолом

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