В Шекснинском районе задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей

В Шекснинском районе полицейские задержали подозреваемых в краже элементов железнодорожных путей. О пропаже завил директор местного хлебокомбината.

«Мужчина пояснил, что в ходе осмотра железнодорожных путей, прилегающих к территории завода, было выявлено отсутствие подрельсовых металлических прокладок на деревянных шпалах, костылей и противоугонов. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанные — 34-летний мужчина и 39-летняя женщина — признались в содеянном и пояснили, что крали запчасти несколько раз, унося с собой по 50 кг. груза. Они сдавали похищенное в металлолом, а вырученные деньги тратили.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.