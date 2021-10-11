Писатель Анатолий Ехалов презентует книгу «Вологодские проселки»

Во вторник, 12 октября, вологодский писатель Анатолий Ехалов представит новую книгу «Вологодские проселки». Она вышла в издательстве «Арника» в год 70-летия автора. Презентация начнется в 18:00.

Издание порадует прекрасным иллюстративным материалом и своим содержанием: историями о тех, кто встретился Анатолию Ехалову в его многочисленных журналистских и режиссерских поездках по Вологодчине.

«Я люблю дороги. Люблю дороги железные и воздушные, речные и морские, асфальтовые трассы и шелестящие шинами автобаны. Но более всего я люблю проселки. Пусть они переметены метелями зимой, весной – труднодоступны и разбиты, но выберешься из очередной дорожной трясины на взгорок, отдышишься, оглянешься, и откроется взору мир родной до сердечной сладостной боли», - приводит цитату писателя Вологодская областная научная библиотека.

В вечере примут участие вологодские музыканты Владимир Сергеев, Марина Кулакова и Алексей Андоний.

Мероприятие проводится в рамках Недели вологодской книги. Вход свободный, количество мест ограничено. Возрастная категория: 12+