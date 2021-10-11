Мужчина украл телефон из зала ожидания вокзала в Вологде

11.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже телефона из зала ожидания железнодорожного вокзала.

36-летняя потерпевшая поставила гаджет на зарядку и отвлеклась. Когда пришло время садиться в поезд, она поняла, что телефон пропал. Сумма ущерба составила больше семи тысяч рублей.

Выяснилось, что задержанный хотел продать украденный мобильник. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Тэги: кража, телефон

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