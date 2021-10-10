Автобусную остановку у автовокзала в Вологде перенесут 11 октября

10.10.2021 [Общество]

Автобусную остановку у автовокзала перенесут с понедельника, 11 октября. 

Сейчас остановка расположена у здания автовокзала, но с понедельника её перенесут на другую сторону дороги, со стороны сквера. Здесь уже смонтирован остановочный павильон.

– Ранее рядом со сквером останавливался только автобус № 37, теперь будут высаживать и принимать пассажиров также автобусы маршрутов №1, 6, 7, 14, 23, 28, 29, 35, 40. Изменения не коснутся троллейбуса №4, он будет по-прежнему останавливаться у железнодорожного вокзала, там, где проходит контактная сеть, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Остановку перенесли на муниципальную территорию, чтобы для удобства пассажиров можно было поставить остановочный павильон.

– Площадка, где ранее проводила посадка и высадка пассажиров городским общественным транспортом, находилась в собственности автовокзала, и разместить остановочный комплекс не представлялось возможным, – пояснили в пресс-службе.

Знак «остановка автобуса» у здания автовокзала демонтируют в воскресенье вечером. 

Тэги: автобусы, остановки, общественный транспорт

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